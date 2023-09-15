CHP - İYİ Parti tandemindeki ittifak kumarı ve kirli at pazarlığı kesintisiz bir şekilde sürüyor. Geride bıraktığımız gün GİKi toplayan Meral Akşener, 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan ederek el yükseltti. Gelişme üzerine Ekrem İmamoğlunda İttifak olmazsa İstanbulu kaybederiz tedirginliği baş gösterdi. Ben hala ittifakın gerekli olduğunu düşünüyorum diyen İmamoğlu, İYİ Partinin GİK sonrası yaptığı açıklama için Açıkçası dünkü yapılan tariften müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum dedi. Bu sözler at pazarlığını bir kez daha açık etti.