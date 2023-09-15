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İmamoğlu'ndan Akşener'e 'ittifak' çağrısı! At pazarlığını açık eden sözler: İYİ Parti'nin tarifine göre müzakere kapısı kapanmadı / 15.09.23

İmamoğlu'ndan Akşener'e 'ittifak' çağrısı! At pazarlığını açık eden sözler: İYİ Parti'nin tarifine göre müzakere kapısı kapanmadı / 15.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmamoğlu'ndan Akşener'e 'ittifak' çağrısı! At pazarlığını açık eden sözler: İYİ Parti'nin tarifine göre müzakere kapısı kapanmadı / 15.09.23

Takvim 02:36
02

Başkan Erdoğan'dan TSK'yı hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde vekil terörist müsveddesi / 14.09.23

Takvim 23:02
03

İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış: Bundan sonra bizi aramasınlar / 14.09.23

Takvim 00:41
04

CHP yandaşı Fatih Portakal muhalefeti yerden yere vurdu: Muhalefetin ve o liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var / 14.09.23

Takvim 03:05
05

17 milyon emekliye 100.yıl hediyesi geliyor! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 3. ikramiye çalışması başlatıldı: Ne kadar ödenecek? Bir seferlik mi olacak?

Takvim 01:12
06

GSS priminiz devlet tarafından ödenebilir! Hükümet geliri düşük kesimlere desteğini artırdı: Eğer asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa...

Takvim 01:00
07

HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti / 15.09.23

Takvim 02:05
08

Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu / 15.09.23

Takvim 02:58
09

İYİ Parti pazarlıkta el yükseltme hamlesi! İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı aldı / 14.09.23

Takvim 02:36
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