Ekrem İmamoğlu İstanbulda PKKnın siyasi ayağı DEMe yaranmak için her tuşa basıyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEMe İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz şeklinde teminat verdi. Kandilin İmamoğluna alan açmak için Başak Demirtaşa el çektirmesi sonrası aday yapılan Meral Danış Beştaş ise günlerdir ortalıkta gözükmüyor. Beştaş, İstanbul dışında göstermelik seçim çalışmaları yaparak İmamoğlunun ayağına dolanmıyor. HDP/DEMli Azad Barış da açık açık Kürtler Ekrem İmamoğluna oy verecek. Çünkü DEM İstanbulda kazanamaz dedi.