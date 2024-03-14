CHPde kara para kasedi patladı. Ekrem İmamoğlunun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmazın balya balya euro ve TLler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlundan ise akla ziyan bir savunma geldi. Para beni ilgilendirmiyor diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezini ateşe attı. Genel Merkezin kayıt dışı para aldığını ima eden İmamoğlu, Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik dedi.