CHP ve ittifak ortaklarındaki aday belirsizliği seçimlere sayılı bir zaman kala hala sürüyor. Kılıçdaroğlunun verdiği adaylık sinyalleri yuvarlak masa ortakları tarafından karşılık bulmazken bir yandan da Genel Başkanını hiçe sayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun 2023 için yaptığı sinsi hazırlıklar ve söylemler gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlunun arasını açan adaylık savaşında ise yeni bir perde açıldı. CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğluna asıl sen yolumdan çekil minvalinde bir mesaj vererek Bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, en başarılısı ben olacağım ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler ışığında CHP içerisindeki adaylık savaşını sizler için derledik.