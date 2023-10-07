14 ve 28 Mayısta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHPde sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna karşı başlatılan değişim hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine CHP liderini hedef aldı. Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğluna göndermede bulunan İmamoğlu, Fatih, nice komutanın fethetmek istediği İstanbulu fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. dedi.