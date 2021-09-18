İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle! Ankara'da "seçim" ofisi mi? / 18.09.21

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında "2023 adaylığı" yarışı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İmamoğlu, seçim kampanyasında kendisine çok yakın bir şekilde çalışan, belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadı. İmamoğlu'nun bu ataması olası 2023 adaylığı için bir hamle olarak değerlendiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının bir dönem daha devam etmesi gerektiğini, "başarılarını devam ettirmelerini istediğini" söyleyerek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesmek istemişti. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'ndan gelecek hamlede.