Ekrem İmamoğlu, konser soruşturmasına Yargı tacizi deyip Türkiyenin hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada olduğunu iddia etti. İmamoğlunun kaynak gösterip yargıya parmak salladığı endeksin arkasında World Justice Project WJP yani Dünya Adalet Projesi Derneği var. Takvim.com.tr, bahse konu derneğin fon kaynaklarını ve SOROS bağlantılarını deşifre etti. WJPnin fon aldığı ABD, Avrupa ve Sorosun çıkar ve politikaları güdümünde hareket ettiği gözler önüne serildi. İmamoğlunun ise SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi tepki çekti.