CHPli İBBye yapılan temiz eller operasyonu ve Ekrem İmamoğlunun gözaltına alınması sonrası İBBdeki bazı bürokratların delil karattığı ortaya çıktı. İmamoğlunun akrabaları da dört koldan şaibe ve usulsüzlüklerin üzerini örtmek için kolları sıvadı. İmamoğlu İnşaata el konulması sonrası İBB Başkanının Rumeli Hisarındaki konutundan çıkan bir ekibin Mevlüt İmamoğluna ait emlak ofisine hareket ettiği, buradan teslim alınan evrakların Gürpınarda yakıldığı öğrenildi. Söz konusu belgelerde İmamoğlu İnşaatın usulsüzlüklerinin yer aldığı öne sürülüyor.