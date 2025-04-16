Ekrem İmamoğlu Silivride hakim karşısına çıktı. Kürsüde Bana bakan Atatürkü görür diyerek hüküm giydiği suçlardan kendini aklamaya yeltendi. Beni değil Atatürkü yargılıyorlar algısı uyandırıp kitleleri provoke etmeyi hedefledi. Atatürk istismarına bizzat CHPli isimlerden tepki geldi. Oğlu Özgür Özelin PM listesinde olan CHPli Veysi Uyanık, İmamoğlunun bu küstah iddiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürkün büyük mirasına yapılmış saygısız bir saldırıdır dedi. Eski CHPli Öztürk Yılmaz ise Bir daha Atatürkü ağzına alma sen paragöz bir müteahhitsin ifadelerini kullandı.