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İmamoğlu'nun "Atatürk" istismarı isyan ettirdi! CHP'li Veysi Uyanık "Sana bakan İstanbul'daki skandalları görür" dedi... Oğlu PM'den çıktı / 16.04.25

İmamoğlu'nun "Atatürk" istismarı isyan ettirdi! CHP'li Veysi Uyanık "Sana bakan İstanbul'daki skandalları görür" dedi... Oğlu PM'den çıktı / 16.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmamoğlu'nun "Atatürk" istismarı isyan ettirdi! CHP'li Veysi Uyanık "Sana bakan İstanbul'daki skandalları görür" dedi... Oğlu PM'den çıktı / 16.04.25

Takvim 04:52
02

Roblox ve Discord açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı / 16.04.25

Takvim 06:23
03

CHP'li Fidan Gül'e "ihaleye fesat" gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü'nden Beykoz'a aşk ve yolsuzluk sarmalı / 16.04.25

Takvim 05:00
04

Şehit Nurettin Tokyürek'in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi / 16.04.25

Takvim 02:19
05

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede / 16.04.25

Takvim 03:16
06

Doğum eylem planı üzerinden hükümeti hedef alanlara madde madde gerçekler! / 16.04.25

Takvim 07:02
07

Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan "savunma" mesajı! / 16.04.25

Takvim 01:43
08

CHP'nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat'ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları / 16.04.25

Takvim 05:15
09

Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! "Pavyonda delege avı" iddiası | CHP Erzurum'a ulaştık: "Ulaşım için bir şey verildi" itirafı / 16.04.25

Takvim 06:40
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