Ekrem İmamoğlunun engelleniyoruz algısının altından büyük bir vurgun çıktı. Metrolar için 1,55 milyar € kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHPli İBBnin 1 milyar €yu 33 milyar TL ne yaptığı merak konusu oldu. Bu paranın yandaşlara verilen ballı ihaleler, sosyal medyada fonlanan troller, Ekremci medyaya ayrılan kaynak ve İBBnin PR hizmetlerine harcandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ve troll, PR, algı işlerinin başında bulunan Murat Ongunun buharlaşan 33 milyar TLyi nasıl açıklayacağı ise büyük merak konusu.