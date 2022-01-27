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7/24 Dinle Takvim İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü / 27.01.22
İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü / 27.01.22

İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü / 27.01.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü / 27.01.22

Takvim 00:57
02

3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22

Takvim 00:00
03

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Küçükkuyu Belediyesi'nde 4 milyonluk ihale kıyağı / 24.01.22

Takvim 02:27
04

CHP'li Belediyede rüşvet operasyonu derinleşiyor! Esnafa bile göz dikmişler / 23.01.22

Takvim 02:31
05

CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası / 21.01.22

Takvim 01:34
06

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in skandal rüşvet çarkının perde arkasına ulaşıldı / 22.01.22

Takvim 02:42
07

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
08

Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın / 20.01.22

Takvim 04:30
09

CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında komik savunma: Geri verecektim! / 26.01.22

Takvim 02:23
10

Rüşvet çarkıyla lüks hayat! 3 milyonluk VİP araç, 1.5 milyonluk villa / 27.01.22

Takvim 01:56
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