İmamoğlu'nun fondaş gazetecileri TÜGVA'ya saldırmaya başladı! İsmail Saymaz'ın 'TÜGVA davayı kaybetti' yalanı anında çürütüldü / 27.01.22

İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmaya gitti. Sosyal medyada İmamoğlunun trolleri ise Eski bir görsel yalanını servis etmeye başladı ve İmamoğlu itiraf edince tweetleri sildiler. Yalanlarını her defasında örtmeye çalışan İmamoğlunun fondaşları şimdi de TÜGVAya saldırmaya başladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TÜGVAnın İBB ve CHP Adalar yönetiminin zorbalıkla elinden almaya çalıştığı Büyükadadaki ofisini mahkeme kararıyla kaybettiğini ve önümüzdeki günlerde boşaltacağını iddia etti. İstanbulda kar ile mücadelede beceriksizliğiyle dünyaya rezil olan İmamoğlunun fonladığı gazeteciler TÜGVA davayı kaybetti yalanına sarıldı. TÜVGAnın bu yalanları ortaya çıkarması ise 5 dakika sürdü.