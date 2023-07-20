CHPde değişim ihtilali baş gösterdi. Ekrem İmamoğlu söylemi bırakıp eyleme geçti... Değişim A Takımı ile alternatif olağanüstü kurultay planı yapıp Kılıçdaroğluna karşı imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısı da ifşa oldu. Toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik tepki ve istifa çağrılarına rest çekti. Özel, Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim dedi. Bay Bay Kemal ve etrafındakilere karşı isyan bayrağı açan Özel, Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz şeklinde konuştu.