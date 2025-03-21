İBBye başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun altından rüşvet-irtikap-rant sarmalı çıktı. Ekrem İmamoğlunun gizli kasası Ertan Yıldızın bir AVM sahibini Bize 5 milyon Euro ver aksi taktirde depreme dayanıksız kararı çıkarırız diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Yıldız, danışman sıfatı taşısa da İBB yönetiminin en etkili ismi. Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında onun adı geçiyor. İSBAKtaki 100 milyon TLlik usulsüzlükte parmağı olan Ertan Yıldız, BELTURdaki 70 milyon TLlik kamu zararının mimarı olarak biliniyor. Yüzde 7ci Ertan lakabını taşıyor.