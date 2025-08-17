Ekrem İmamoğlunun elebaşılığını yaptığı İBBdeki vurgun ekosisteminin mafyatik ve tehlikeli bir yüzü daha deşifre oldu. İBB çetesi, itirafçıları susturmak için kiralık katil tutma planlarına girişti. Hedefteki isim itirafçı Aziz İhsan Aktaş idi. İmamoğlunun Kafa Koparan lakaplı para kasası Fatih Keleş, Aktaşın susturulması için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaza talimat verdi. Aziz İhsan Aktaşa suikast planı yapılan operasyonla bozuldu. Aktaşın öldürülebileceği ihtimali üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Adresi de değiştirildi.