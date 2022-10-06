CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Ataşehir - Göztepe Metrosu üzerinden yürüttüğü algı operasyonu elinde patladı. Metro ile ilgili krediye imza atılmadığı yönünde mesnetsiz söylemlerle işbilmezliğini perdelemeye çalışan İmamoğlunun kirli hamlesini Hazine ve Maliye Bakanlığı bozguna uğrattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilgili kredinin geride bıraktığımız hafta Bakanlık tarafından imzalandığına dikkat çekti ve Umarım mevcut projelerin üstüne beton dökmez, İstanbulluları yollarda bırakmazsınız! ifadelerini kullanarak İmamoğluna sert tepki gösterdi.