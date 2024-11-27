CHP tezgahında pişen Ekrem İmamoğlunun elinde siyasi şovuna dönüşen Kreşler kapatılacak yalanının altından LGBT sapkınlığını gizleme amacı yatıyor. İBB yönetiminin çocukları transseksüel MAHU Derneği üyelerine teslim ettiği ortaya çıktı. Beyoğlunda Anaokullarından Sorumlu Koordinatör olarak görevlendirilen Kerem Kitay ve İBBnin Çocuk Kampları Sorumlusu Merve Oduk Özeren bahse konu derneğin İstanbul sorumlusu. İkilinin MAHU etkinliklerinde boy boy fotoğrafları da mevcut. Takvim.com.tr kamuoyu adına İmamoğluna Çocukları sapkın fraksiyonlara sempati devşiren kişilere neden emanet ettiniz? sorusunu soruyor.