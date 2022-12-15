YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Meral Akşener ile el ele veren İmamoğlu cephesi mağduriyet algısı oluşturarak adaylık tiyatrosuna girişti. Ekrem İmamoğlunu tekrar adaylık potasına sokmak isteyen bir akıl davanın olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlunu Almanyaya gönderdi. Kılıçdaroğlu ise Saraçhanede sergilenen filmin sonuna yetişti. Genel Başkanının yokluğundan istifa edip 2023te her şey çok güzel olacak diyen CHPli İBB Başkanına ABD ve Almanyadan da destek gecikmedi. 15 gün önce Aralıkta ibre bana dönecek sözlerini sarf edip, Büyükelçilerle fiskos yapan İmamoğlunun Kılıçdaroğlunu devirme planı ise tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Takvim.com.tr süreci sizler için ele aldı.