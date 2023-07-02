CHPli İBB Sultan II. Abdülhamid Hanın yadigarı olan Hamidiye Su markasını HMD olarak değiştirdi. Toplum vicdanını yaralan bu durum sonrası Ekrem İmamoğlu hakkında Yakında hak ettiği unutuluşa gidecek yorumları yapıldı. Öte yandan HMD vakası CHPli İBBnin milli ve manevi değerleri hedef alan ilk skandalı değil... İBB logosunu değiştirme teşebbüsü ile başlayan süreç, Şeb-i Arus rezaletiyle devam etmiş, Sarayburnunda cami motifleri ayaklar altına alınmıştı. Feshanedeki rezil sergi ise büyük tepki uyandırmıştı. Fatih Sultan Mehmed Han türbesini elleri arkasında bağlı gezen İmamoğlu, Ayasofyanın aslına rücu edilişinin ardından Sultanahmete Antik Roma Hipodromu yapmaya niyetlenmişti.