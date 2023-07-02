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İmamoğlu'nun 'Osmanlı' ve 'kutsal' düşmanlığının deşifresi | "HMD" ilk değil... Fatih Sultan Mehmed'e saygısızlık, Bizans'a yüceltme, Feshane... / 02.07.23

İmamoğlu'nun 'Osmanlı' ve 'kutsal' düşmanlığının deşifresi | "HMD" ilk değil... Fatih Sultan Mehmed'e saygısızlık, Bizans'a yüceltme, Feshane... / 02.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmamoğlu'nun 'Osmanlı' ve 'kutsal' düşmanlığının deşifresi | "HMD" ilk değil... Fatih Sultan Mehmed'e saygısızlık, Bizans'a yüceltme, Feshane... / 02.07.23

Takvim 05:14
02

ABD söylüyor Yunan servis ediyor! Skandal 'Boğazlar' teklifi / 02.07.23

Takvim 02:19
03

Kritik toplantı yapıldı: Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı hazırlıyor! Memura ve emekliye kademeli zam

Takvim 02:34
04

Bakanlık devreye giriyor: Fahiş aidatlara fren!

Takvim 01:51
05

CHP Merdan Yanardağ üzerinden bebek katili Öcalan'ı akladı! Sezgin Tanrıkulu'ndan sokak çağrısı: 100 bin kişi meydana gidelim mesele budur / 02.07.23

Takvim 02:46
06

Twitter'a erişim sorununa Elon Musk'tan açıklama geldi! "Geçici sınırlar uyguladık" / 02.07.23

Takvim 02:58
07

Antonio hamlesi! İngiliz basını Galatasaray’ın yeni sezondaki forvet planını duyurdu / 02.07.23

Takvim 01:26
08

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu Maycon için devrede / 02.07.23

Takvim 01:51
09

CHP'li belediyeden bir skandal daha! Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halkın olanı halka parayla sattı / 30.06.23

Takvim 00:59
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