"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi! İBB aracıyla İstanbul'da terör estirdi: Hamile kadına saldırdı / 12.09.21

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Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de doktor eşi ve çocuğu ile beraber parka gitmek için yola çıkan psikolog Uğur Balkoca'nın kullandığı araç, İBB'ye ait bir aracın şoförü tarafından önce taciz edildi, ardından saldırıya uğradı. Balkoca çiftinin aracının önü İBB'ye ait araçla kesildi. Otomobilden inen ve "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyen şahıs Balkoca ailesinin içinde bulunduğu aracın camına taş fırlatırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.