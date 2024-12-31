İmralı-DEM görüşmesinin detayları netleşmeye başladı. Sahil Güvenlik teknesiyle adaya giden DEMli Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalanla 3 saat görüştü. Salonda iki devlet görevlisi hazır bulunup not tuttu. Görüşme sonrası Öcalan Çağrıyı yapmaya hazırım mesajı verdi ancak İmralıdan beklenen çağrı gelmedi. Pervin Buldanın da PKKya silah bırakma çağrısı olmadı beyanı kafalarda soru işareti bıraktı. Buldanın Öcalan’ın şimdilik şart sunmadığını belirtmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bu durum Kandile silah bırak diyemeyenler Meclisle pazarlığa girişiyor yorumlarına yol açtı.