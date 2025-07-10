Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 27 yıl sonra ilk kez görüntülü bir mesaj verip PKKya silah bırak dedi. İmralıdan gelen mesajın satır arasındaki bir detay ise dikkat çekti. Teröristbaşı, 1978de PKKnın kuruluşu için yazdığı sözde manifestodan sonra PKKnın bitişi için yeni bir manifesto hazırladığını duyurdu. Bu manifestoyu İmralıda özgür iradesiyle kaleme aldığını belirtti. Öcalanın Biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim diyerek Umut Hakkını pazarlık malzemesi haline getiren Kandilin kulağını çekmesi dikkatlerden kaçmadı.