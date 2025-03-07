MSB kaynakları, İmralıdan gelen fesih çağrısı üzerine PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir açıklaması yaptı. Çağrının YPG ve diğer unsurları da kapsadığı belirtildi. PKKnın silah bırakmak yerine ateşkes söylemine sığınması Kafa karışıklığı yaratma çabası olarak tanımlanırken MSB sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceklerini ilan etti. Bakanlık Şamda Türk F-16ları uçtu iddiasını yanıt verdi, Özgür Özele tazminat davası açıldığını duyurdu.