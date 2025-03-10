DEM Parti heyetinin Meclis turunun ardından önce İmralı ardından Suriyenin kuzeyine gitmesi bekleniyor. Bilindiği üzere YPG İmralı yerine İsraili irade olarak benimsemiş Öcalanın Tüm gruplar silah bıraksın çağrısını takmamıştı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin de Netanyahuya yalvarıp destek istemişti. Hal böyle iken Öcalanın YPGye müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu. DEM heyetinin Suriyenin kuzeyine eli boş gitmeyeceği kulislerde yankılanmaya başlandı. YPGye içeriği silah bırak olan ve altında Öcalan imzası bulunan bir mektup, mesaj yahut çağrı iletileceği konuşuluyor.