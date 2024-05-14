Eurovision, aile, toplum ve manevi değerlerin hedef alındığı, tarihin utanç vesikası soykırımların aklandığı bir platform haline geldi. Batının ahlaki çöküşünün vesikası olan yarışmada büyük ödül, pembe tüylü ceket, etek ve tüylü ayakkabı giyen Nemonun LGBT temalı The Code isimli şarkısına verildi. Sahneye donsuz çıkıp tangayla dans eden erkek figürleri ise çürümüşlüğün bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti. İsraili finalle ödüllendirip Filistin bayraklarını yasaklayan, Ukraynaya koşulsuz destek verip topyekün Rusyayı şeytanlaştıran Eurovision, seneden seneye politik tutumunu artırıyor.