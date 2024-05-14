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İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları / 14.05.24

İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları / 14.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları / 14.05.24

Takvim 04:34
02

İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir'de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı / 14.05.24

Takvim 03:40
03

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu / 14.05.24

Takvim 03:55
04

Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında isim krizi! Yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova fitili ateşledi: Önce Miçotakis’ten sonra AB’den tehdit geldi / 14.05.24

Takvim 00:00
05

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı! / 14.05.24

Takvim 05:33
06

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday oldu! "Ben Mourinho'yu getireceğim" diyerek duyurdu... "Artık çocuklar üzülmesin" / 14.05.24

Takvim 04:01
07

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la ilgili ayrılık kararı netleşti! / 14.05.24

Takvim 01:43
08

Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında / 14.05.24

Takvim 03:08
09

Katar'da Hamas heyeti ile görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi / 13.05.24

Takvim 00:38
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