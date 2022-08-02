İnan Kıraç'tan sır seyahat! Firari Levent Göktaş detayı sonrası rotayı İtalya'ya kırdı! Yunan adalarından alacağı "önemli" misafir kim? / 02.08.22

Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı ismi olan ve firari durumda bulunan Levent Göktaşın, cinayetle ilgili arandığı sırada İnan Kıraçın holdingine uğraması akıllara birçok soru işaretleri getirdi. Bu olayın hemen ardından İnan Kıraçın ultralüks yatıyla Yunan adaları ve İtalyaya seyahate çıktığı ve bu seyahatte Yunan adalarından önemli bazı kişileri de yatına alacağı öğrenilirken, misafirlerin kimliği ise sır gibi gizli tutuluyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de İnan Kıraçın karanlık geçmişi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.