A Milli Futbol Takımımız EURO 2024te Avusturya ile çeyrek finale kalabilmek için karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-1 önde olan ay yıldızlılarda sahneye son saniyede Mert Günok çıktı. Başarılı file bekçisi sadece yüzde 6 şansının bulunduğu açıklanan pozisyonda yaptığı hamle ile rakibe gol imkanı vermedi. Kurtarışıyla dünyanın dikkatini çeken ve fenomen haline gelen deneyimli eldiven, İngilizler tarafından da tarihin en iyileri arasında 6ıncı sıraya yerleştirildi. Diğer yandan dünya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından merhum Pelenin hesabından da paylaşım yapıldı. Yayımlanan fotoğrafla birlikte yıldız kaleci ve Türkiye tebrik edildi.