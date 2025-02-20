Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engelleyen BİMe 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesti. Yapılan açıklamada, 14 Ocakta BİMin genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubatta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİMe yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. denildi.