FETÖ, Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. Alçak komployu kesin bir dille reddeden İnce, 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim diyrek adaylıktan çekildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kumpasa maruz kalan Muharrem İnceyi aradığını açıkladı. İnceye kurulan kaset kumpasını FETÖ işi olarak tanımlayan Erdoğan, Muharrem Bey ile görüştüm. Devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim ifadelerini kullandı. Erdoğan, Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemalin karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı dedi.