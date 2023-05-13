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İnce'ye FETÖ işi kaset kumpası! Başkan Erdoğan: "Muharrem Bey'i aradım, devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim" / 12.05.23

İnce'ye FETÖ işi kaset kumpası! Başkan Erdoğan: "Muharrem Bey'i aradım, devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim" / 12.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İnce'ye FETÖ işi kaset kumpası! Başkan Erdoğan: "Muharrem Bey'i aradım, devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim" / 12.05.23

Takvim 02:13
02

Muharrem İnce'den FETÖ'cüleri aklamaya çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Yapanlar FETÖ ve PKK kaynaklı" / 12.05.23

Takvim 04:29
03

Oynanmış görüntülerle iktidar hayali kuranların hazin sonu! "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" dediler Arjantin çıktı: Fena rezil oldular / 12.05.23

Takvim 02:40
04

Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ işi kaset kumpası sonrası istifa! Memleket Partili Engin Toraman'dan Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı / 11.05.23

Takvim 04:49
05

Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler / 12.05.23

Takvim 04:21
06

Kartal’da Rota Mendy: Beşiktaş 6 numara transferi için düğmeye bastı! / 13.05.23

Takvim 01:18
07

Samandıra’da şikayet var! Fenerbahçe kulislerinde şoke eden iddialar / 13.05.23

Takvim 01:12
08

Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı! Milli irade düşmanları linçledi / 12.05.23

Takvim 02:53
09

Galatasaray, Dembele'yi transfer etmek için çalışmalara hız verdi / 12.05.23

Takvim 01:39
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