İnfaz düzenlemesine dair kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırılıyor. Alkollü araç kullanımında hapis cezasının alt sınırı 6 aya yükseltilecek. Kara ulaşım araçlarının yolunu kesenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracını engelleyenlere 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenlemeye göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek.