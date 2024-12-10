Suriyede rejim düştü diktatör Beşar Esad Rusyaya kaçtı. Konuyu köşesine taşıyan İngiliz Financial Times gazetesi Başkan Erdoğanın bu krizden büyük bir kazanım elde edebileceğine dair bir analiz yayımladı. FTye göre, herkes desteğini çekse bile yıllardır Suriyedeki muhalefeti destekleyen ve 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Erdoğan, ülkedeki en etkili yabancı aktör. Suriyenin yeniden ihyasında Türkiyenin önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken gazete, Başkan Erdoğanla yakın bağları olan inşaat sektörünün yüz milyarlarca dolara ulaşması beklenen inşa projelerinde kazanç sağlayabileceğine yazdı.