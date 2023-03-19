Tarihin en önemli zaferlerinden olan Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümünde arşivde yatan gerçekleri belgeleriyle ortaya koyuyoruz... Çanakkale Savaşında Osmanlı İmparatorluğuna karşı İtilaf devletleri tarafından kara propaganda faaliyetleri yürütüldü. Özellikle İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğuna karşı Müslüman birliğini dağıtmak için hainlik dolu kara propaganda faaliyetlerine imza attığı ve birliği dağıtmak için bildiriler dağıttığı gün yüzüne çıktı. Öte yandan Türk askerlerine dönük olumsuz propaganda faaliyetleri de özellikle Türkler ile Almanların arasını açmak için kullanıldı. Almanyanın Osmanlıyı işgal etmek gibi gizli bir amacı olduğunun yazıldığı broşürler 11 Haziran 1915te Çanakkalede Asya Grubu bölgesine uçaklarla atıldı. İşte belge belge gerçekler...