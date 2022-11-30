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7/24 Dinle Takvim İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri... / 30.11.22
İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri... / 30.11.22

İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri... / 30.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri... / 30.11.22

Takvim 02:32
02

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
03

Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar / 21.11.22

Takvim 01:08
04

Trabzonspor Maxi Gomez'ın ayrılığında kancayı Dovbyk'a atacak / 28.11.22

Takvim 00:48
05

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
06

Demir İpek Yolu’na Türkiye imzası: Trakya'yı İstanbul'a bağlayacak Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda son viraj

Takvim 02:24
07

Deprem uzmanından çarpıcı büyük deprem açıklaması! Marmara'yı değil Ege'yi işaret etti / 30.11.22

Takvim 02:43
08

Emniyet Genel Müdürlüğü isim isim yayınladı! İşte kazalarda kusurlu olan otobüs firmalarının listesi / 30.11.22

Takvim 02:56
09

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor! Veriler açıklandı! Bakan Nebati: En güçlü büyüyen ülkelerden olacağız / 30.11.22

Takvim 02:38
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