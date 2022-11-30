İngiliz merkezli The Economist, Türkiyeye yönelik çarpıcı bir tahmin yaparken düşmanca temennisini belli etmekten de geri kalmadı! Geleceği ilişkin öngörülerini bir kapak resmiyle ya da girdiği içeriklerle paylaşan The Economist dergisi 2023e ilişkin Süper tahmincilere dayandırdığı öngörülerine Türkiye seçimlerini de ekledi. İngiliz dergisinin dünya ile paylaştığı tahminlere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek bir oranla seçimi kazanıyor... İngiliz bir yandan tahminini paylaşırken farklı bir içeriğiyle de temennisini belli etmekten geri kalmadı. Yine 2023 seçimlerinin konu alındığı bir haber, algılarla işlenerek, Erdoğan döneminin sonu için bir şans var ifadelerine yer verildi.