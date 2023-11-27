Son dakika haberleri... Katil İsrail, 51 gündür Gazzede soykırım yapmaya devam ediyor. 4 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail ordusu yine sivilleri hedef alıyor. Siyonistlerin kuklası haline gelen Batı ise yapılan zulme göz yummakla kalmayıp üzerine bir de İsraile katliam için yol gösteriyorlar. Buna son örnek İngiliz Times gazetesi. Gazzede yaşananları manşetine taşıyan Times, İsrail’in Hamas karşısında çaresizliği, kara harekatı yapamaması ve ateşkes nedeniyle üzgün. Gazete İsrail 50 gün sonra savaşın kontrolünü kaybetti başlığını attığı haberinde her şeyin İsrail için ters gittiğini yazdı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine bu konuda suçlayan Times, Netanyahunun saldırı sonrası bir ertesi gün planı bulmak zorunda olduğunu yazdı.