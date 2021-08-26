İngiliz yalanı çıldırttı: İsterse dava açabilir, Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var / 26.08.21

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Yalanlarına devam eden ana muhalefet liderine büyük tepki gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusal Kanal'da, İngiltere medyasından BBC Türkçe'nin yalan olduğu için özür dilediği, "Türkiye’nin Afgan mülteci üssü yapılacağı" iddiasını halen devam ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. Yalanları anlatılan CHP Lideri ile ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var" denildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yalanladığı infial oluşturan haberi pişkince anlatmaya devam etmişti. Haberin detayları...