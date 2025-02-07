Son günlerde İngiliz basını ve İsrail kaynaklı yayın organları, Türkiye’nin Suriye’de yeni askeri üs kuracağını ve bu üste 50 civarında savaş uçağının konuşlanacağı iddialarını gündeme taşıdı. Ancak bu iddialar, Ankara’daki güvenlik kaynakları ve Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından farklı bir perspektifle değerlendirildi. Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının yeterli olduğu belirtilerek şu an için bu tür konuların gündemde olmadığı aktarıldı. Ancak İngilizlerin yaydığı İsrail basınının köpürttüğü bu iddianın zamanlaması manidar... PKKnın bölgede sıkıştığı, Washington ve Ankarada 2 kritik ziyaretin gerçekleştiği dönemde servis edilen bu haberde bölgede alan kaybeden bazı istihbarat örgütlerinin olduğu düşünülüyor. Peki Türkiyeyi hedef alan bu operasyonda ne hedeflendi, MSB ne dedi? İşte arka planı...