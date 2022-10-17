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7/24 Dinle Takvim İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum" / 17.10.22
İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum" / 17.10.22

İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum" / 17.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

İngiltere'de 'gaz' sancıları! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı: "Üşümemek için üç kat çorap giyiyorum" / 17.10.22

Takvim 02:25
02

Cihan Çanak kapışması! Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 yaşındaki süper yeteneğin transferi için savaş veriyor / 13.10.22

Takvim 01:44
03

Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler / 10.10.22

Takvim 01:04
04

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22

Takvim 02:04
05

Joe Biden genç bir kıza arkadan yanaşarak söylediği sözler büyük tepki topladı! "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" / 16.10.22

Takvim 02:44
06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'den icazet alamayınca sıra İYİ Parti'ye geldi! İYİ Partili heyet ABD yolunu tuttu / 16.10.22

Takvim 03:12
07

İşsize 5 destek! Devletten işsizlere 5.137 TL'ye varan maaş ve yeni iş imkanı! / 17.10.22

Takvim 00:00
08

Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu / 17.10.22

Takvim 02:18
09

Türkiye'den Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in skandal paylaşımına sert tepki / 17.10.22

Takvim 02:07
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