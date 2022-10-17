Avrupa, Rusyaya uyguladığı ambargo ve yaptırımların bedelini Moskovanın gaz akışını kesmesiyle ağır bir şekilde ödüyor. İngilterede doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı enerji maliyetlerini artırdı, faturalar katlandıkça katlandı. Londranın Haringey bölgesinde yaşayan Türkler, fiyat artışları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Artan fiyatlardan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları teker teker dile getirdi. Kimi üşümemek için kat kat giyindiğini söyledi, kimi ise her şeyin zamlandığına dikkat çekti. Takvim.com.tr İngilterede yaşanan krizin detaylarını sizler için derledi.