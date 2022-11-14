İstanbul Beyoğlundan bulunan İstiklal Caddesinde hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonrası dünyadan Türkiyeye taziye mesajları gelirken İngiltere makamlarının 3 gün önce yayımladığı uyarı metni gündem oldu. Zamanlaması manidar bir şekilde yapılan Londra kaynaklı açıklamada, Teröristlerin Türkiyede saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir dendi ve İstanbuldaki İngiliz vatandaşlarına uyarılar yapıldı. Bu açıklamayla eşgüdümlü olarak İstiklal Caddesindeki kalleş bombalı saldırı İngiliz parmağı mı var? sorusunu da akıllara getirdi.