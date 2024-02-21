İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere’de gençlerin hızla İslamiyeti seçtiğini iddia etti. “Neden sekiz yaşındaki beyaz İngiliz çocuklar hayatlarını Allah’a adadılar?” başlıklı bir haber yayımlayan Daily Mail, LGBT sapkınlığı ile İngiliz toplumunda bir kırılma meydana geldiğini belirtirken son beş yılda çok sayıda gencin Müslümanlığı seçtiğini belirtti ve LGBT sapkınlığı ile İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana uyguladığı soykırımın İslam’a geçişi artırdığını belirtti. Haberde skandal ifadeler kullanan Daily Mail, İngiltere’nin Hamas düşmanlığını ve Müslüman korkusunu ise bir kez daha gözler önüne serdi.