Son dakika haberleri.. Irakın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Metina, Gara, Hakurk ve Asosta 16 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen operasyonda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirterek, 29 Aralık 2023 saat 17.30da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü BTÖ tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. ifadelerini kullandı.