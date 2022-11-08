A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan CHP Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Akşeneri CHPnin kuyusunu kazmakla suçladı. Sevigen Onun vicdanının olduğuna inanmıyorum dedi. Akşener ve ABD arasındaki ilişkiye değinen Sevigen, Ben geçen dönem Abdullah Güle ikna olmadım ama birileri beni ikna ediyor diyor. Meral Akşeneri Amerika ikna ediyor. ifadelerini kullandı. Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun ABD, İngiltere ziyareti ve emniyet güçlerine uyuşturucu iftiralarına da değindi. Sevigen, “İngiltere’deki tefecilerin yanına gitmesi müthiş yaraladı bizi. Sen burada Cumhurbaşkanı adayı olacaksın, Türkiye’yi yönetmeye talipsin ve Emniyete Jandarmaya iftira atacaksın. PKK bu işleri götürüyor ama söylemeye dili varmıyor. İnsan kendi memleketini kötüler mi?” dedi.