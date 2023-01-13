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7/24 Dinle Takvim İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek / 12.01.23
İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek / 12.01.23

İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek / 12.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

İnsani koridor için kritik temaslar! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek / 12.01.23

Takvim 02:07
02

Alibaba'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Merkez İstanbul olacak

Takvim 02:36
03

Başkan Erdoğan'dan 'Nobel'lik barış diplomasisi! Putin ve Zelenskiy'le yaptığı görüşme sonuç verdi: Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes / 06.01.23

Takvim 02:06
04

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
05

6'lı masadaki kaos 7. ortak HDP'ye de sıçradı! Pervin Buldan muhalefet ve Demirtaş'ı hedef aldı / 12.01.23

Takvim 03:06
06

6'lı masada hesaplar karıştı! Bu matematiği Einstein bile çözemez / 13.01.23

Takvim 00:44
07

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Haji Wright için Antalya'ya yaptığı teklifler ortaya çıktı! / 13.01.23

Takvim 01:07
08

İsveç'ten rezil görüntüler! Terör örgütü PKK yandaşları Başkan Erdoğan’ın maketini astı... AK Parti'den çok sert tepki / 12.01.23

Takvim 02:47
09

5 Avrupa kulübü, Arda Güler için resmen atağa kalktı! Taraftar isyan bayrağını açtı / 13.01.23

Takvim 01:27
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