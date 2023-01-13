Son dakika haberi! Başkan Erdoğanın Ukrayna ve Rusya arasında yaralı ve askerlerin değişimi için oluşturulması beklenen kavuşma koridoru için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşeceği bildirildi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum. dedi. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşında yeni bir insani koridor açılması girişimine ilişkin, Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğanın inisiyatifiydi. Tabii ki bu çok önemli bir tekliftir. dedi.