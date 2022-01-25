'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış! Kapısı açık marketten aldıkları ürünleri kameraya gösterip ücreti marketin girişine bıraktılar / 25.01.22

Çanakkalenin Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde market işleten Zeynep Ağırman 55, bir hafta önce muhasebe ve özel işlerini halletmek üzere ilçeye giderken marketini kapatmayı unuttu. Alışverişe gelen 2 kişi, kapısı açık markette kimseyi göremeyince aldıkları ürünleri güvenlik kamerasına göstererek, ücreti 28,5 lirayı marketin girişine bıraktı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibi Zeynep Ağırman, Böyle insanlarla yaşadığımız için çok şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş” dedi.