Instagrama Katalog suçlar kapsamında erişim engeli getirilmesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tam istediğimiz sonucu alamadık. Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiyenin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse, mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir diyerek Instragramın erişim engelindeki tartışmalara son noktayı koydu.