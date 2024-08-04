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Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye'den net karar! PKK'ya özgürlük taziyeye yasak / 04.08.24

Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye'den net karar! PKK'ya özgürlük taziyeye yasak / 04.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Instagram kurallara uyana kadar kapalı kalacak! Türkiye'den net karar! PKK'ya özgürlük taziyeye yasak / 04.08.24

Takvim 05:58
02

Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya'dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi / 03.08.24

Takvim 02:44
03

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay / 04.08.24

Takvim 04:17
04

Hizbullah soykırımcı İsrail'i vuruyor! İsrail'in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı / 03.08.24

Takvim 01:12
05

Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail'e sert tepki: "Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" / 02.08.24

Takvim 02:49
06

İsrail diken üstünde! Savaş için tarih verildi: Binlerce roket atılabilir! Eş zamanlı ve koordineli olacak / 02.08.24

Takvim 06:57
07

İsrail'den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında! / 02.08.24

Takvim 02:59
08

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail'e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız / 02.08.24

Takvim 03:07
09

Instagram'a erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz / 02.08.24

Takvim 06:22
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