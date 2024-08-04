Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikastla şehit edilmesinin ardından Instagram, Haniye paylaşımlarının hemen hemen hepsine kısıtlama getirdi. Duruma tepki gösteren Türkiye, bugüne kadar terör konusu başta olmak üzere Atatürke hakaret, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi birçok zararlı içeriği kaldırmayan Instagrama erişimi kapattı. Türkiye’deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket eden Instagram, kurallara uyana dek BTK tarafından erişime engelli olacak.