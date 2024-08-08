Türkiyede BTK tarafından Instagrama erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcıların en çok merak ettiği konu Instagram ne zaman açılacak? oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun Instagram için toplanacağını En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında Instagram gündemiyle veya dijital gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak sözleriyle duyurdu. Meta yetkililerinin de çağrılabileceğini ifade eden Yayman, Asla çifte standart istemiyoruz dedi.