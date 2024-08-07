Son dakika haberi! Instagrama Katalog suçlar kapsamında erişim engeli getirilmesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri dün bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik. Talepler yerine getirilirse açılacak dedi. Uraloğlu Instagramın bir özür beyanı bile olmadığını kaydetti. Haması terör örgütü ilan eden Instagramın YPGyi terör örgütü ilan etmediğini belirten Uraloğlu, Bizim ülkemizde hizmet ediyorsanız bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız. ifadelerini kullandı.