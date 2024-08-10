Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyede erişim engeli getirilen Instagram ve Robloxa ilişkin açıklama yaptı. A Haber canlı yayınında konuşan ve platformlarla iletişim halinde olduklarını Bakan Uraloğlu, Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. dedi. Bakan Uraloğlu, Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. ifadelerini kullandı.