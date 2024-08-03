Son günlerde Instagramın İsrailde yaşanan katliama açıkça destek çıkması ve şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından sosyal medya platformu Instagrama erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. dedi.