CHPli Ekrem İmamoğlunun İBBde yaptığı yolsuzluktan tutuklanmasının ardından annesi Havva İmamoğlunun Maltepe mitingindeki konuşmasının altında Senin oğlun benim çocuklarımı babasız bıraktı sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Arzu Uçar Takvim Dijitale konuştu. Acılı kadın, eşi Yaşar Uçarın 23 yıldır Beylikdüzü Belediyesinde çalıştığı ve haberi olmayan bir makbuz iptali yüzünden mobbinge uğradığını, zimmete para geçirme suçlamasını kabul etmediği için de intihar ettiğini söyledi. 6 yıldır sesini duyurmaya çalıştığını söyleyen Uçar, ilk olay anından bu yana yaşananları, Beylikdüzü Belediyesinde dönen rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı.