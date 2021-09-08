İP ile CHP arasında çıkar çatışması! İP'li Aytun Çıray CHP'li belediyelere isyan etti: Bizi de görün / 08.09.21

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2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ters düşen CHP ve İP şimdi de yerelde çıkar çatışmasına düştü. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'li belediyelere manidar uyarılarda bulundu. CHP'li belediyelerin kendilerini "çok fazla gözetmedikleri" imasında bulunan Çıray, "Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de hassasiyet göstermeleri gerek" dedi.